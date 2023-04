SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito do município de Araucária (PR), Hissam Hussein Dehaini, demitiu nesta terça-feira (25) a própria sogra, que ocupava o cargo de secretária municipal de Cultura e Turismo. A exoneração ocorre após a repercussão do casamento do prefeito, que tem 65 anos, com uma jovem de 16 anos, filha da secretária.

Dehaini havia nomeado Marilene Rode para a secretaria na mesma semana em que se casou com a menor de idade. A nomeação ocorreu no último dia 14. Dois dias antes, em 12 de abril, o Jornal Oficial dos Cartórios de Registro Civil do Brasil publicava o ato que informa que o casal apresentou os documentos para realização do casamento (edital de proclamas).

Ele também exonerou irmã de sua sogra, tia da esposa adolescente, Elizangela Rode, que era secretária municipal de Planejamento. Ela havia assumido o cargo em outubro de 2022.

Antes de assumir a pasta da Cultura, a mãe da jovem exerceu dois cargos na secretaria de Educação, primeiro como assessora (nomeada em agosto de 2021) e depois como diretora-geral (nomeada em janeiro de 2022), segundo a prefeitura.

Como diretora-geral da Educação, ela recebia quase R$ 15 mil (R$ 14.917,38, valor bruto). No cargo de secretária, o salário bruto sobe para R$ 21.416.

Hissam está no segundo mandato como prefeito da cidade, que fica na região metropolitana de Curitiba, e é empresário. Nas eleições de 2020, informou à Justiça Eleitoral ter um patrimônio de mais de R$ 14 milhões.

A esposa adolescente é estudante. Pela legislação brasileira, o casamento só é autorizado a partir dos 16 anos. Abaixo desta idade, não há qualquer permissão. Além disso, artigo do Código Civil define que, para quem tem entre 16 e 18 anos (incompletos), o casamento depende de autorização dos pais ou responsáveis legais.