SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma francesa foi presa tentando embarcar do Brasil para a França com 8 quilos de cocaína escondidos em bombons na noite desta terça-feira (25).

A mulher de 19 anos tentava embarcar do Aeroporto do Galeão, no Rio, para Nice, no sul do país europeu.

A droga estava dentro da bagagem despachada pela francesa e foi identificada por agentes da Polícia Federal em fiscalização de rotina.

Cerca de 8 quilos de droga estavam divididos dentro dos bombons, que estavam em dez sacos diferentes.

A passageira foi presa em flagrante e será encaminhada ao sistema prisional do Rio de Janeiro, segundo a PF. A pena para tráfico transnacional de drogas pode chegar a 15 anos de reclusão.