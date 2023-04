CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O prefeito de Araucária (PR), Hissam Hussein Dehaini, 65, que se casou com uma adolescente de 16 anos neste mês e na sequência promoveu a sogra ao primeiro escalão da administração, é um empresário milionário e que já foi alvo da CPI do Narcotráfico na Câmara dos Deputados, no ano 2000. Ele chegou a ser preso preventivamente a pedido da CPI durante as investigações.

Procurada nesta quarta (26), a prefeitura informou que "o prefeito não vai comentar assuntos já resolvidos". Em depoimento à CPI, ele negou que tivesse ligação com o tráfico de drogas.

O relatório final da CPI foi apresentado em dezembro de 2000, e os parlamentares descrevem dois depoimentos que apontam Hissam como chefe de um grupo criminoso de Curitiba e região metropolitana que envolvia policiais e delegados do Paraná.

Um dos depoimentos é de um ex-policial militar, Humberto Aparecido Terêncio, que chegou a ser preso por tráfico. Ele falou sobre um esquema que envolvia extorsão, tráfico de drogas, furtos, roubos, desmanche de carros e "quaisquer outros ilícitos que produzam renda aos policiais", anotaram os parlamentares.

Além de policiais, empresários e advogados estariam envolvidos no esquema. Neste contexto, o ex-PM aponta Hissam como "empresário do ramo de hotéis e agência de carros e chefe maior do narcotráfico". Ainda segundo o ex-PM, Hissam teria uma chácara em Campo Largo (PR), na região de Curitiba, com pista de pouso para helicópteros e um laboratório para o refino de cocaína.

Outro depoimento à CPI, de Marcelo Mateus dos Santos, também indica Hissam como chefe do grupo.

Brasileiro de origem libanesa, Hissam disse à CPI que em pouco mais de dez anos acumulou patrimônio equivalente a R$ 5 milhões por causa de sua atividade empresarial, explorando serviços de hotelaria, postos de gasolina, compra e venda de veículos e transporte aéreo. Na época, ele admitiu que a maioria de seus bens estava em nome da então esposa.

Ele negou envolvimento com o narcotráfico e disse que a pista de pouso da chácara era em copropriedade com 18 pilotos de Curitiba. Disse, ainda, que ali havia um hangar, e não um laboratório.

Em 2020, quando disputava a reeleição para a prefeitura de Araucária, Hissam informou à Justiça Eleitoral ter um patrimônio de R$ 14,2 milhões. Na lista de bens há carros, imóveis, um helicóptero monomotor e R$ 2,9 milhões em espécie.

Quatro anos antes, na eleição de 2016, quando foi eleito prefeito pela primeira vez, o patrimônio informado por ele à Justiça Eleitoral era de R$ 6,3 milhões.

Hissam também chegou a disputar a prefeitura em 2012, mas não foi eleito. Ele sempre concorreu nas urnas pelo Cidadania (ex-PPS), partido que deixou nesta terça (25) após a repercussão do seu casamento com uma adolescente de 16 anos e a nomeação de parentes dela para postos do primeiro escalão da prefeitura.

A mãe e a tia da adolescente foram exoneradas dos cargos de secretárias nesta quarta (26).

A sogra do prefeito havia sido nomeada secretária de Cultura e Turismo no dia 14 de abril, dias após o casal dar entrada nos papéis do casamento. Já a tia da esposa adolescente estava no comando da secretaria de Planejamento desde outubro de 2022. Segundo a prefeitura, ela é servidora do município há mais de dez anos.

Sem dar detalhes, o Ministério Público do Estado do Paraná informou nesta quarta (26) que as nomeações estão sendo examinadas: "Há procedimentos em andamento sobre o caso. Como envolvem adolescente, por força de lei, todas as informações referentes aos fatos em apuração são sigilosas."