SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Babu Santana receberá, no dia 18 de maio, a Medalha Tiradentes, a mais alta honraria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Babu será homenageado em reconhecimento pela sua carreira artística e por seu trabalho no Nós do Morro, grupo de teatro da favela do Vidigal, no Rio, que o revelou e no qual ele atua hoje como diretor. A iniciativa é da deputada estadual Dani Monteiro (PSOL-RJ).