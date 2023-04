SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma falha na sinalização que impede a abertura das portas dos trens da linha 5-lilás impede na manhã desta quinta-feira (27) o funcionamento do serviço na estação Santo Amaro.

O Sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionado entre as estações Giovanni Gronchi e Largo Treze, com 35 ônibus para os passageiros.

Equipes técnicas atuam para normalizar a operação, segundo a Via Mobilidade, responsável pela linha 5.

Há confusão na estação Santo Amaro, com passageiros sem informações sobre o problema e com dificuldade para utilizar os ônibus do Sistema Paese.

Vários passageiros circulam a pé entre uma estação e outra para tentar chegar ao trabalho na manhã desta quinta.

Segundo relatos de passageiros, o problema afeta também o funcionamento de outras estações. Na estação Capão Redondo, por exemplo, há aglomeração de passageiros e longa espera pela chegada dos trens.

