Um incêndio de grandes proporções atingiu, na madrugada desta quinta-feira (27), a comunidade Pau Queimado, na zona leste de São Paulo, no bairro Penha.

Nesta manhã, 19 viaturas do Corpo de Bombeiros estão empenhadas na fase de rescaldo. As chamas tiveram início por volta das 4h15 e destruíram várias moradias. Não há informações sobre vítimas.

Imagens do Corpo de Bombeiros mostram o impacto da destruição pelo fogo e as condições das casas destruídas, parte delas em estrutura precária.

Histórico

Pelo menos dois incêndios atingiram esta mesma comunidade nos últimos anos. Em 2021, o fogo destruiu cerca de 40 barracos. No ano anterior, uma criança morreu durante o incêndio. A criança tinha 9 anos e morava com a família embaixo do viaduto que fica próximo à comunidade.

