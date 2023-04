SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo registrou em 2023 a primeira morte por dengue. A confirmação foi feita pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) durante agenda nesta quinta-feira (27).

A vítima, segundo Nunes, é uma mulher de 47 anos que tinha comorbidades. O prefeito, no entanto, não soube confirmar a data da morte, nem de qual região era a vítima.

"Infelizmente [confirmamos a morte]. A gente lamenta", disse. Ainda segundo Nunes, há 12 mortes suspeitas em investigação.

Os casos de dengue dispararam na cidade de São Paulo e são os maiores em sete anos.

De acordo com dados da Coordenadoria de Vigilância em Saúde do município, de janeiro até 10 de abril foram confirmados 3.190 casos da doença, 52% a mais do que no mesmo período do ano passado.

Desde 2016, ano em que houve explosão nos casos de dengue no país (foram 9.197 registros na capital apenas entre janeiro e começo de abril), a estatística não era tão alta.

Segundo Nunes, a prefeitura fortaleceu as ações de combate à doença.

"Implantamos agora um novo sistema por feromônio, com iscas para poder ampliar esse controle da dengue. Ampliamos as equipes do nosso controle epidemiológico, contratamos quase 800 novos profissionais, enfim, a prefeitura fazendo bastante ações", afirmou.

Por fim, o prefeito pediu que a população colabore no controle da arbovirose. "É um tema muito sério, que as pessoas possam cuidar do seu ambiente, não deixar água parada. Cuidado com aqueles pratinhos da planta, [vamos] fechar a caixa d'água, é superimportante", finalizou.

Para tentar reduzir os números, a prefeitura disse que começaria a instalar, no último dia 12, cerca de 20 mil armadilhas capazes de matar larvas e a própria fêmea do mosquito Aedes aegypti, atraída para o dispositivo onde acaba ingerindo larvicida e fungo. As armadilhas seriam distribuídas nas seis Coordenadorias Regionais de Saúde -Brasilândia, Jardim Ângela, Raposo Tavares, Sacomã, Itaquera e Santa Cecília.

Segundo Ricardo Nunes, a Vigilância em Saúde testou 200 dessas armadilhas entre 2020 e 2022 na Brasilândia e na Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte.

DENGUE

Principais sintomas:

- Febre alta (acima de 38°C) Dor no corpo e nas articulações Dor atrás dos olhos Mal-estar Falta de apetite Dor de cabeça Manchas vermelhas no corpo Sinais de casos graves (procure o serviço de saúde):

- Sangramento Disfunções de órgãos Extravasamento de plasma

- Os riscos aumentam quando o paciente tem alguma doença crônica, como asma brônquica, diabetes mellitus, anemia falciforme e hipertensão, além de infecções prévias por outros sorotipos

- Recomendação para casos leves:

- Repouso enquanto durar a febre Estímulo à ingestão de líquidos Administração de paracetamol ou dipirona em caso de dor ou febre Não administração de ácido acetilsalicílico

Fonte: Ministério da Saúde