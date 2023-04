SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diversos usuários do Telegram reclamaram da suspensão do aplicativo no Brasil. Alguns falam em "ditadura" e "censura", enquanto outros argumentam que usam o aplicativo para trabalhar.

A suspensão do aplicativo foi determinada pela Justiça Federal do Espírito Santo após um pedido da Polícia Federal, em uma investigação que envolve ameaças e ataques a escolas.

Foi imposta também multa diária de R$ 1 milhão caso o aplicativo não cumpra ordem anterior de fornecer dados às autoridades encarregadas das investigações.

Na noite desta quarta-feira (26), o aplicativo saiu do ar no Brasil. Ao tentar enviar ou receber mensagens, usuários não conseguem fazer a conexão.

Nas redes, diversos usuários reclamaram da decisão.

"Graças ao bloqueio do Telegram pelo judiciário brasileiro, agora qualquer grupo de malucos assassinos poderá usar a rede tranquilamente, sem ser incomodada. Irão usar a plataforma com VPN", criticou um deles.

"É ridículo o bloqueio do Telegram no Brasil. Quem apoia esse tipo de ação perdeu a capacidade crítica, se é que um dia teve", disse outro.

"Para mim esse bloqueio do Telegram é um tipo de retrocesso, que impacto isso teria? O ruim disso tudo, que prejudica, quem precisa dele para trabalho!!!", reclamou outro.

Alguns usuários trataram a medida como autoritária.

"Nenhuma outra grande democracia fez esse tipo de bloqueio ao Telegram, isso é coisa de regime autoritário e republiqueta", disse um internauta.

"Com o bloqueio do Telegram. Estamos vendo só uma demonstração com o que está por vir com a censura da PL 2630", reclamou outro.

"Sobre o bloqueio do Telegram, acredito que todos os amantes da liberdade de expressão devam ir se familiarizando em ter um VPN em seus dispositivos, pois por mais incomodo a censura possa ser, infelizmente essa será a tendência dessa década, onde todos os governos submeterão", argumentou Elton Tavares.

No entanto, nas redes sociais diversos internautas ensinam supostas maneiras de burlar o bloqueio para fazer o aplicativo continuar funcionando.

"Coisa linda essa rapaziada usando proxy pra burlar o bloqueio do Telegram sem nem saber por onde tá passando, kkkkkkkk", disse um usuário.

"Cada vez que sai alguma decisão sobre bloqueio do Telegram o brasileiro aprende um pouco mais sobre proxies e como navegar sítios proibidos. Quase todo mundo que eu conheço na internet já tem o Proxy MTProto ou o Proton VPN, por exemplo."

A retirada de plataformas digitais do ar está prevista no Marco Civil da Internet, de 2014. Normalmente, a sanção é aplicada quando uma ordem judicial ou pedidos de autoridades não são atendidos repetidamente pela empresa.

Segundo a lei, a medida se aplica a situações urgentes, quando há risco ou dano iminente a uma pessoa ou à população. A intenção é provocar a colaboração da empresa, interessada em normalizar o serviço.