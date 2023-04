SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O feriado prolongado do Dia do Trabalho, comemorado nesta segunda-feira (1º), deverá ter temperaturas em elevação na cidade de São Paulo.

No sábado, os termômetros variam entre mínima de 15°C e máxima de 22°C. Mas, de acordo com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura sobe no domingo (30) e deverá oscilar com máximas de 26°C e 27°C, com possibilidade de chuvas isoladas.

No 1º de Maio não deve chover, e a tendência é que o sol apareça entre poucas nuvens, diferentemente dos dias anteriores.

"O tempo fica mais firme e seco, bem típico de outono, ou seja, com frio nas manhãs e temperaturas mais agradáveis à tarde, deixando o dia bem aproveitável", diz Michael Pantera, meteorologista do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo.

Segundo ele, o tempo deve seguir firme até a próxima sexta-feira (5), quando há a previsão de chegada de uma frente fria.

Para quem resolver passar o feriado no litoral, deverá dar praia apenas na segunda-feira, conforme o Inmet. Mesmo com sol entre nuvens, não chove no 1º de Maio em Guarujá, por exemplo, enquanto a precipitação é prevista para sábado e domingo. A temperatura deverá oscilar entre 20°C e 27°C na Baixada Santista.

A previsão é a mesma para o litoral norte paulista. Em Ubatuba, somente a segunda-feira não deverá ter chuvas isoladas e mesmo assim com nuvens no céu.

COMO FICA O TEMPO NO PAÍS

Conforme a agência Climatempo, o calor vai predominar em boa parte do país na virada de abril para maio, com atenção, porém, para possibilidade de chuva forte no sul da Bahia, no Espírito Santo e no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.

No Rio de Janeiro, apesar da tendência de termômetros marcando até 32°C de máxima no feriado, há previsão de chuvas isoladas nos três dias, sempre com clima nebuloso.

Por causa da chegada de uma frente fria na noite de domingo, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, deve chover forte em parte do Rio Grande do Sul na segunda-feira. O tempo fica firme em Curitiba e em Florianópolis, dizem Inmet e Climatempo.

Todos os estados do Nordeste e do Norte devem ter períodos de chuva à tarde e à noite, no sábado e no domingo, mas que não preocupam, e com sol durante o restante do dia.

Algumas regiões do Maranhão e do Piauí devem voltar a ter fortes pancadas de chuva, analisam os meteorologistas da Climatempo.

A região Centro-Oeste terá tempo seco em quase todos os estados com temperatura máxima que pode superar 30ºC.