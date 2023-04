SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher foi morta a tiros durante um assalto na Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (27).

Segundo informações do boletim de ocorrência, Andrea Ferreira Gonçalves, 52, estava dentro de seu carro na rua Anjo Custódio, por volta das 15h10, quando foi abordada por um homem armado.

Atingida por um tiro no tórax, a vítima foi socorrida por uma ambulância de resgate do Corpo de Bombeiros e levada até o Hospital Municipal Doutor Cármino Caricchio, no Tatuapé, também na zona leste, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em atendimento.

O autor do disparo fugiu. O automóvel da mulher, um Volkswagen T-Cross ano 2022, não foi levado.

Este foi o segundo caso de latrocínio (roubo seguido de morte) em um período de cerca de 24 horas em que as vítimas estavam a bordo de um Volkswagen T-Cross.

Na quarta (26), um homem foi morto após reagir a um assalto no Jabaquara, zona sul de São Paulo. Fernando Hrehircec Duarte de Souza, 34, havia estacionado seu T-Cross ano 2022 e ainda estava no carro quando foi abordado por dois homens, por volta das 16h30.

Câmeras de segurança registraram o momento em que os criminosos tentaram tirar Souza de dentro do veículo. Ele se recusou a sair e passou a ser agredido com chutes e socos. Segundos depois, a vítima desceu do veículo e passou a brigar com um dos homens.

Depois da luta a dupla se afastou. Quando Souza já estava novamente sentado no banco do motorista, porém, um dos criminosos se aproximou do vidro lateral do carro e disparou quatro vezes. A vítima foi levad ao Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, mas não resistiu e morreu.

Pouco tempo depois, a dupla abordou outros dois homens que estavam em um Citroën C3. Os suspeitos fugiram e abandonaram o carro na avenida Doutor Luis Rocha Miranda, a cerca de 500 metros do local do primeiro crime. Um dos ladrões fugiu a pé, enquanto o outro abordou um motoqueiro e fugiu.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), foram requisitados exames periciais ao Instituto de Criminalística e o caso foi registrado como roubo seguido de morte e roubo de veículo.