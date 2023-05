SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula confirma reajuste de mínimo, Penã é eleito no Paraguai, bolsonaristas usam capivara Filó para atacar Ibama e outras notícias para começar esta segunda-feira (1º).

FGTS

Possível mudança na regra de remuneração não compromete FGTS, diz Luiz Marinho Ministro do Trabalho sugere ainda que Senado faça pressão sobre presidente do BC na questão dos juros.

MUNDO

Santiago Peña é eleito presidente do Paraguai e confirma hegemonia do Colorado. Sigla que comanda o país há quase 70 anos vai continuar no poder por mais 5.

PODER

Lula confirma elevação do mínimo e isenção do IR em pronunciamento na TV. Presidente reforçou promessa de elevar gradualmente faixa de isenção do IR até R$ 5.000.

BOLSONARO

Bolsonaro revive clima de campanha eleitoral em 1ª viagem pelo país após voltar dos EUA. Ex-presidente viajou a Ribeirão Preto para participar da abertura da Agrishow, cuja cerimônia foi cancelada pela organização.

AMBIENTE

Bolsonaristas usam capivara Filó para atacar Ibama, diz presidente do órgão. Rodrigo Agostinho vê reação a ações contra crimes ambientais na Amazônia; sede foi invadida.

AMBIENTE

Tiktoker recupera capivara Filó depois de liminar da Justiça. Juiz ordenou que influencer fique com guarda provisória do animal.

MERCADO

Trabalho todos os finais de semana, às vezes até durmo na estação, diz informal que sonha com CLT. Conheça histórias de quem nunca teve carteira assinada ou conseguiu registro por curtos períodos.

COTIDIANO

Capela dos Aflitos, na Liberdade, vai ganhar novo restauro. Igreja ligada à história negra do bairro tem problemas estruturais; fiéis reivindicam reforma há anos.

COTIDIANO

Motorista de aplicativo mata jovem atropelado e debocha: 'Menos um fazendo o L'. Christopher Rodrigues, 27, afirma ter investido seu carro sobre Matheus da Silva, 21, após vítima cometer furto de celular.

EQUILÍBRIO

Bate-papo com conhecidos promove bem-estar ao permitir interação com pouca exigência. Os chamados "laços fracos" proporcionam benefícios para a saúde física e mental.

COMIDA

Festival de sopas da Ceagesp começa nesta semana em SP; veja o cardápio. Tradicional evento gastronômico ocorre dos dias 3 de maio a 3 de setembro.