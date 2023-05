SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus de turismo com jogadoras de um time de futebol feminino do Tocantins pegou fogo no Distrito Federal na manhã desta segunda-feira (1).

O incidente aconteceu na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), no Distrito Federal. De acordo com o Corpo de Bombeiros do DF, havia 25 atletas no veículo e ninguém precisou ser levado ao hospital.

O time de futebol Polivante, do estado de Tocantins, participou de um torneio realizado na capital federal no fim de semana passado. O acidente ocorreu durante a viagem de volta ao estado, quando o grupo saiu do hotel em direção ao Aeroporto de Brasília por volta das 7 horas da manhã.

Segundo os bombeiros, 60% do ônibus ficou queimado. O combate das chamas foi encerrado por volta das 8h e o trânsito liberado.

BARULHO DE EXPLOSÃO

Segundo relato das atletas atendidas, foi possível ouvir um barulho de explosão antes do início do incêndio, mas todos os passageiros conseguiram evacuar rapidamente o ônibus. Uma das jogadoras teve uma crise de ansiedade e precisou de atendimento médico, porém, após o susto, foi informado pelos militares que ela estava bem.

Foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros para combater as chamas que surgiram no veículo. Durante a intervenção da equipe de militares, somente a faixa exclusiva no sentido Plano Piloto permaneceu aberta para a passagem de veículos, causando um trânsito intenso na altura do shopping Flórida Mall, localizado no bairro do Guará.