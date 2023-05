SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O motorista enfrenta trânsito intenso e pontos de congestionamento na volta do litoral para São Paulo, no inicio da noite desta segunda-feira (1º), no fim do feriado prolongado do Dia do Trabalho. Cerca de 1,9 milhão de veículos deveriam circular pelas principais rodovias paulistas, desde a última sexta-feira (28), segundo estimativa da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo).

De acordo com a concessionária Ecovias, havia lentidão do km 60 ao km 58 na rodovia dos Imigrantes, principal ligação entre a Baixada Santista e a capital paulista, por volta das 18h.

Também conforme a concessionária, a rodovia Cônego Domênico Rangoni (Piaçaguera-Guarujá), sentido São Paulo, tinha tráfego congestionado do km 248 ao km 250 e do km 253 ao km 260, também por causa do fluxo de veículos.

Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, há tráfego intenso no km 311, em Mongaguá, sentido Praia Grande, para acesso à rodovia dos Imigrantes.

Na rodovia dos Tamoios, que faz a ligação entre o litoral norte e São José dos Campos, havia trânsito intenso, segundo a concessionária Tamoios, mas sem acidentes ou congestionamentos.

O mesmo foi registrado na Rio-Santos, entre São São Sebastião e Bertioga, no litoral norte, de acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

Conforme o órgão estadual, motoristas também precisam ficar atentos ao grande volume de veículos no trecho de serra da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiros, entre Campos do Jordão e Taubaté. O tempo estava encoberto e com pouca visibilidade na região.

As câmeras do DER também mostraram tráfego intenso nos dois sentidos da rodovia Raposo Tavares, na chegada à São Paulo, na região da avenida Politécnica, zona oeste da capital.

Na rodovia Presidente Dutra há vários trechos com tráfego intenso, sentido São Paulo, como em Pindamonhangaba, Caçapava -onde houve um acidente à tarde- e Taubaté.

Na volta do interior, por volta das 18h30 o motorista enfrentava congestionamento de 9 km em congestionamento na rodovia Anhanguera, em Jundiaí.

Na rodovia dos Bandeirantes, havia três quilômetros de anda e para na chegada a São Paulo, do km 18 ao km 15.

No sistema Castelo Branco/Raposo Tavares eram vários trechos com grande volume de veículos, mas sem congestionamento, segundo a concessionária Viaoeste.