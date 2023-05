SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um brasileiro de 22 anos morreu após sofrer um acidente com o pai enquanto viajava do Rio Grande do Sul para o deserto do Atacama, no Chile.

João Vitor Tissot e Fábio Tissot sofreram o acidente de moto na Ruta Nacional 52, na cidade de Salta, no sábado (29). Eles perderam o controle da motocicleta e caíram na pista, segundo a polícia local. O que fez a dupla perder o controle da moto na rodovia ainda é investigado.

João, que estava na garupa, morreu e Fábio foi levado para um hospital argentino -ele não corre risco de morte.

A família arrecadou R$ 40 mil para trazer o corpo de João de volta ao Brasil, onde ele deve ser enterrado.

João Vitor, natural de Rio Grande (RS), tinha um canal no YouTube e usava as redes sociais para registrar viagens que fazia pelo mundo. Ele morava no exterior e voltou ao Brasil no fim de março para passar o aniversário e visitar a família.