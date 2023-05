SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista de aplicativo foi feito refém em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e conseguiu abrir o porta-malas com o carro em movimento para pedir socorro.

O motorista realizava uma corrida na madrugada desta quarta-feira (3) quando, no meio da viagem, o assalto foi anunciado pelos falsos passageiros. Foi nesse momento que os três criminosos colocaram a vítima no porta-malas do veículo.

Em um vídeo, é possível ver o motorista abrindo o porta-malas e olhando para a pessoa que está gravando, que era passageira do carro de trás, pedindo socorro ao fazer um sinal de ligação telefônica com a mão.

O delegado João Vitor contou à reportagem que o motorista conseguiu pular do veículo e fugir. Em seguida, ele registrou Boletim de Ocorrência na polícia.

O veículo foi localizado e recuperado pela polícia na tarde desta quarta.

O delegado disse que a polícia abriu investigação para identificar os autores do crime.