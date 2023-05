SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - PF vê fraude de Bolsonaro, Lula retoma exigência de vistos para quatro países, governo tem 1ª derrota no Congresso e outras notícias para começar esta quinta-feira (4).

POLÍTICA

Bolsonaro sabia de fraude em cartão de vacinação, dizem PF e Moraes. Polícia relata ao STF atuação de assessores do ex-presidente para fraudar sistema do Ministério da Saúde.

FORÇAS ARMADAS

Preso em operação contra Bolsonaro disse que sabe quem mandou matar Marielle. Citado em caso da vereadora é suspeito de fraudar cartão de vacina de mulher de ex-ajudante de ex-presidente.

GOVERNO LULA

General Amaro aceita convite de Lula e será novo ministro do GSI. Oficialização do convite ocorreu em reunião no Palácio do Planalto, com a presença do ministro da Defesa, José Múcio.

COTIDIANO

Governo Lula diz que 99% das armas de CACs foram recadastradas. No total, foram 942 mil armamentos registrados no sistema da PF; prazo acabou nesta quarta (3).

MERCADO

BC mantém juros em 13,75% em primeira decisão após apresentação do arcabouço. Anúncio já era esperado pelo mercado; é a sexta reunião consecutiva em que a Selic é mantida estável.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Lula retoma exigência de vistos para turistas dos EUA, Austrália, Canadá e Japão. Ato revoga medida promovida por Bolsonaro antes de encontro com Donald Trump em Washington, em 2019.

SANEAMENTO NO BRASIL

Em 1ª derrota de Lula no Congresso, Câmara aprova projeto que derruba mudanças no saneamento. Votação foi feita em meio às dificuldades do governo em consolidar base de apoio; texto vai agora ao Senado.

GUERRA DA UCRÂNIA

Rússia acusa sem evidências Ucrânia de tentar matar Putin em ataque com drone. Kiev nega envolvimento no episódio, enquanto ex-presidente russo Dmitri Medvedev pede 'eliminação de Zelenski'.

COTIDIANO

'Bom menino e apegado à família', diz irmã de jovem atropelado em SP. Novo vídeo mostra ambulante ainda vivo sob o carro de Christopher Rodrigues, que nega socorro; delegado diz que gravação não muda investigação.

FILMES

Jamie Foxx agradece orações em post nas redes sociais: 'Sentindo-se abençoado'. Ator segue internado e sem atualizações sobre seu estado de saúde.

TECNOLOGIA

OnlyFans quer ser lugar seguro para qualquer conteúdo, até pornô, diz CEO. Influenciadores receberam mais de R$ 51 milhões na plataforma, diz Amparali Gan;

TELEVISÃO

Silvio Santos procura a 'moça do bambu', que ficou famosa por piada suja em 1985. Menina deixou apresentador sem palavras em programa do SBT.

TURISMO

Manuelle Ferraz, chef do A Baianeira, assume menu de voos internacionais da Latam. Ação faz parte do programa Sabor à Brasileira, que promove cozinheiras em busca de maior diversidade e inclusão.