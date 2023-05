SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo anunciou que vai ampliar, a partir deste sábado (6), a vacinação contra Covid-19 com a Pfizer bivalente para toda a população adulta da cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ampliação da campanha se tornou possível com a entrega ao município de mais de 1 milhão de doses, na terça (2). As vacinas serão distribuídas para as 470 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da capital.

A aplicação da vacina bivalente no público adulto está autorizada pelo Ministério da Saúde desde o último dia 24, mas cada estado e município define o próprio cronograma de vacinação, de acordo com a disponibilidade de doses.

Na cidade de São Paulo, o imunizante foi liberado nesta quarta (3) para o público com 40 anos ou mais e também para os maiores de 12 anos que fazem parte de algum grupo de risco.

Desde o dia 27 de fevereiro, a capital aplicou 1.344.167 doses da vacina.

A Pfizer bivalente é recomendada para quem já completou o esquema básico de vacinação ou que já recebeu uma ou duas doses de reforço, respeitando o intervalo de quatro meses desde a última dose.

No sábado, a secretaria de Saúde vai promover o Dia D de multivacinação, com vacinas contra Covid-19, influenza (vírus causador da gripe), tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e outras doenças. Na data, todas as UBSs da cidade estarão abertas das 8h às 17h, e as AMAs/UBSs Integradas vão funcionar das 7h às 19h.