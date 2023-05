SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidente cancelou a ida a um evento da extrema direita em Portugal, marcado para os próximos dias 13 e 14 deste mês. O encontro, chamado Cimeira Mundial da Direita, acabou adiado, conforme explicaram os organizadores.

Bolsonaro cancelou a ida após ter sido alvo de busca e apreensão em operação da PF que apura a suposta fraude de dados sobre vacinação contra a Covid-19.

A viagem do ex-presidente seria realizada em 12 de maio, conforme apurou a colunista do UOL Juliana Dal Piva.

O presidente do Chega!, partido português de ultradireita que organiza o evento, André Ventura, comunicou o adiamento do encontro, sem nova data prevista. Segundo ele, além de Bolsonaro, outros convidados foram impedidos de comparecer pelo que chamou de "espírito de ameaça" contra os políticos: "a nossa indignação é grande".

Apesar de Ventura ter falado em apreensão do passaporte do líder brasileiro, a Polícia Federal não reteve o documento, ao contrário do que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes ?que ordenou apreensão de armas, munições, computadores, passaporte, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos.

A reportagem tenta contato com a assessoria de Bolsonaro em busca dos motivos que levaram ao cancelamento da viagem e aguarda retorno.