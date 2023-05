SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de furtos e roubos registrados nos Distritos Policiais (DP) nas regiões dos Campos Elíseos e de Santa Cecília, no centro da capital paulista, alcançaram, em abril deste ano, o menor patamar em 15 meses, desde fevereiro de 2022.

Os DPs concentram as ocorrências da Cracolândia. O levantamento foi realizado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) a partir dos dados do sistema de monitoramento do cenas abertas de uso, que é atualizado semanalmente.

Os dois Distritos Policiais registraram 1.793 roubos e furtos no mês passado, ante 2.501 em março -uma diminuição de 28%. Já em fevereiro foram contabilizados 2.802 delitos do tipo e, em janeiro, 2.395.

A última vez que a quantidade de furtos e roubos chegou a patamares inferiores ao registrado em abril deste ano foi em fevereiro do ano passado, com 1.756, ainda segundo a SSP. Em abril de 2022, esse índice era de 2.203.

O governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) vê com otimismo a situação. "A queda nos registros de roubos e furtos de abril mostram o que a batalha começou a ser vencida", diz o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite.

A SSP atribui a diminuição ao reforço no policiamento na região central de São Paulo com a Operação Impacto Centro, com 120 policiais e 80 motocicletas. E que as ações da Polícia Civil também foram ampliadas, com 50 agentes que investigam crimes na região.

A secretaria diz ainda que, de janeiro a março deste ano, o número de suspeitos presos no centro da capital subiu 53% em relação ao mesmo período de 2022.

Levantamento da Folha de S.Paulo mostrou o entorno da cracolândia e a vizinhança da avenida Paulista lideram a alta de furtos do centro de São Paulo no primeiro bimestre deste ano.