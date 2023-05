SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três homens e uma mulher morreram na noite desta quinta-feira (4) em uma ação da Brigada Militar na zona sul de Porto Alegre. Um policial ficou ferido e um suposto criminoso conseguiu fugir.

Segundo a Brigada Militar, houve confronto com o grupo considerado suspeito e foram apreendidas três pistolas e munições, além de um revólver.

A perseguição policial ocorreu na avenida Juca Batista, após o grupo passar atirando e fugir. Durante a fuga, o carro em que as cinco pessoas estavam derrapou e parou em uma calçada, no sentido bairro-centro. Elas teriam sido atingidas antes do acidente.

De acordo com a Polícia Civil, o carro, um Chevrolet Meriva, era roubado e estava com placas clonadas.

A troca de tiros provocou bloqueio de trânsito na avenida e assustou quem transitava pelo local, por volta das 20h.

Vídeo publicado nas redes sociais mostra passageiros de um ônibus do transporte público apavorados com o barulho dos tiros e abaixados dentro do veículo. Ninguém ficou ferido no ônibus.

O caso será investigado pela 6ª Delegacia de Homicídios de Porto Alegre.