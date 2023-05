SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um suspeito de 23 anos pulou de um viaduto ao perceber que seria preso em Goiânia, segundo a PM (Polícia Militar).

O homem pulou do viaduto da Avenida Perimetral Norte com a rodovia GO-080, após ser algemado por aplicar golpes em mais de dez pessoas.

Ele recebeu atendimento médico e não corre risco de morte. Após o tratamento médio, ele foi preso e autuado por estelionato.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o homem caído na via depois de pular do viaduto.

O suspeito aplicava golpe da locação de veículo, segundo a PM. O homem exigia que os clientes pagassem um caução de R$ 1,5 mil adiantado e ele não respondia mais quando os clientes faziam o pagamento.

Em outros casos, os clientes pegavam o carro, mas quando iam andar, o veículo era bloqueado pelo suspeito remotamente via aplicativo. As vítimas entravam em contato com o homem e quando chegava para resolver o problema, fugia com o carro.

A reportagem tenta contato com a Polícia Civil. A nota será atualizada em caso de retorno.