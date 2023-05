SÃO PAULO, SP E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um balão caiu próximo à pista de pouso e decolagem do aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (7), causando atrasos nos voos.

Por causa da queda, um avião teve que cancelar o pouso no terminal e outro voo que vinha de Porto Alegre precisou aguardar a retirada do balão para descer.

A queda do balão neste domingo foi flagrada pelas câmeras de segurança do aeroporto e transmitidas ao vivo pelo canal Aviation TV, no YouTube.

Na gravação, por volta das 8h, um agente da torre de controle do terminal dá orientações ao piloto do avião que vinha de Porto Alegre. O responsável pede que ele aguarde a liberação da pista para concluir a aterrissagem.

"Tem um balão caindo aqui. O senhor mantenha a posição e aguarde para aproximar. Ok?", solicita o controle de tráfego aéreo. "Maravilha. Hoje é dia. Vamos aguardar", respondeu o piloto.

No site do aeroporto, onde é possível ver a situação e o horário de voos, consta que a aeronave conseguiu pousar às 8h15.

A Infraero, que administra o aeroporto, foi procurada pela reportagem na tarde deste domingo, mas não se pronunciou até a publicação deste texto.

Na última quinta-feira, também no Santos Dumont, um princípio de incêndio no motor de uma aeronave interrompeu a decolagem de um voo da Gol e causou o fechamento do aeroporto por uma hora.

Soltar balões é crime ambiental, segundo lei federal. A prática pode dar detenção de um a três anos e pagamento de multa.

Dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da FAB (Força Aérea Brasileira) estimam que cem mil balões são soltos a cada ano no Brasil. O estado do Rio de Janeiro está entre os primeiros colocados na lista.

O Corpo de Bombeiros do Rio lançou, na última semana, uma campanha em suas redes sociais para enfatizar que balões matam. A proposta é mostrar, com vídeos reais e impactantes, as consequências trágicas dessa prática.

O Rio de Janeiro conta com o Programa Linha Verde, do Disque Denúncia, para recebimento de denúncias sobre balões, além de crimes contra a fauna e a flora, bem como maus-tratos aos animais. O canal atende pelo telefone 0300 253 1177.