SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 29 anos pulou em valão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no sábado (6) para recuperar um celular que deixou cair no local.

O aparelho tinha sido comprado havia dois meses. Imagens que circulam nas redes sociais mostram Augusto Figueiredo com a água até o pescoço para achar o celular, um iPhone 12 Pro Max.

Figueiredo ficou três horas dentro do valão até encontrar o celular. Morador do Amazonas, ele voltava de um show de rap no sábado (6) quando deixou o aparelho cair. Durante as buscas, ele disse ao jornal O Globo que machucou bastante os pés e precisou levar cinco pontos.

O dono do celular afirmou que pulou confiante que não pegaria doenças. "Eu acho que na hora foi doideira. Só depois que aconteceu, fiquei pensando nos perigos. Não ia valer a pena se eu não achasse meu celular, mas eu achei", disse.

Segundo ele, o iPhone tinha muitas informações de trabalho. Figueiredo contou, porém, que o celular caiu quando ele fazia xixi atrás de um táxi que o levava de volta para a casa de um amigo, onde estava hospedado durante suas férias.

O celular, segundo ele, voltou a funcionar. O dono do aparelho disse que o celular ficou funcionando normalmente e que, mesmo tendo ficado completamente sujo, não se arrepende do que fez. "Tenho um bagulho chamado fé. Não sabia o real risco, só fiquei com medo de aparecer uma cobra, mas doença não peguei e nem vou pegar", afirmou.

Um iPhone 12 Pro Max pode chegar a mais de R$ 10 mil. Os valores variam de acordo com a capacidade de armazenamento interna do aparelho.