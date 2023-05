SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, reencontrou seu gato desaparecido há uma década.

O reencontro ocorreu graças a um abrigo de animais que resgatou o felino na rua. Os agentes do lugar rastrearam a tutora, identificada apenas como Erin, através de um chip de localização no animal.

De acordo com o comunicado publicado pelo abrigo, Erin adotou os gatinhos Mojo e Mahi no mesmo dia. Mojo, entretanto, não se deu bem com o cachorro da tutora e acabou fugindo de casa. Dez anos depois, foi encontrado a cerca de 2 km de onde desapareceu.

"Ele era um gato que gostava de explorar a rua e geralmente voltava para casa", informou o abrigo em uma publicação no Facebook. "Durante semanas, ela colocou panfletos em seu bairro, postou nas redes sociais e verificou o abrigo. Ela fez todas as coisas certas e, ainda assim, Mojo não foi encontrado".

Erin caiu no choro quando soube que Mojo tinha sido encontrado. O felino voltou para casa e também reencontrou a irmã, Mahi, que ainda permanece com a tutora. Já o cachorro faleceu.