SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma cobra foi retirada pelo Corpo de Bombeiros de um motor de carro em Anápolis, no estado de Goiás, neste domingo (7).

O Corpo de Bombeiros foi acionado após um motorista flagrar uma cobra no motor do veículo. Ele tentou retirar o animal do motor, mas não conseguiu.

No vídeo divulgado pela corporação, a cobra sai ilesa do motor, após três bombeiros se mobilizarem para resgatar o bicho.

Por estar saudável, a cobra foi devolvida à natureza após o resgate, segundo o Corpo de Bombeiros.