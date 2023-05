SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de manifestantes incendiou um ônibus, neste domingo (7), em protesto contra a morte de um morador da comunidade Vila Flórida, em Guarulhos.

Não houve feridos, e o caso está sendo investigado pela 1º DP da cidade.

O incêndio ocorreu na avenida Tiradentes, por volta das 22h30, e foi controlado pelos bombeiros. Segundo a Polícia Civil, ao chegar ao local, os agentes encontraram apenas o motorista do coletivo, da empresa de ônibus Vila Galvão.

De acordo com a corporação, o grupo de manifestantes agiu em represália à morte de um homem na noite deste sábado (6), no bairro de Clima, em Guarulhos. A polícia diz que investiga o caso.

O homem de 32 anos teria fugido de uma abordagem policial e, segundo relato dos policiais, apontou uma arma aos agentes de segurança. O suspeito morreu após troca de tiros, ainda na versão das forças de segurança.

O caso foi registrado como morte decorrente de oposição a intervenção militar. As armas e uma porção de maconha foram apreendidas.

"O Setor de Homicídios e de Proteção à Pessoa de Guarulhos investiga todas as circunstâncias do caso, assim como a Polícia Militar, que instaurou inquérito policial militar para apurar os fatos", disse em nota a Secretaria de Segurança Pública do Estado.