SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo de uma perseguição está chamando atenção nas redes sociais. As imagens mostram uma motocicleta da ROMO (Ronda Ostensiva Municipal) de Osasco atrás de um casal, também de moto. A cena termina quando o agente encontra o motociclista e a acompanhante caídos no chão com a moto em uma rua.

As imagens repercutiram nas redes sociais após uma conta estrangeira, intitulada "clips that go hard" compartilhar as cenas no Twitter na tarde deste domingo (7). A cena chamou tanta atenção que até virou um clipe musical.

O vídeo original foi publicado em 6 de outubro de 2021, pelo guarda civil municipal M. Teixera, no canal dele no YouTube. Agora, viralizou novamente no perfil @clipsthatgohard, especializado em vídeos e flagras radicais, e no TikTok.

O clipe original tem 20 minutos, que já acumulam mais de 2,8 milhões de visualizações. A nova publicação atingiu mais de 8 milhões de visitas.

O motociclista estava fazendo "malabarismo" em via pública, segundo o guarda civil -a prática é considerada uma infração pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro) segundo apurou o UOL.

A perseguição começou em Osasco e terminou na Vila São Roque, em Carapicuíba, município vizinho.

Os guardas não encontraram nada ilícito com o casal.

A documentação do veículo estava em dia. Ao piloto foram destinadas medidas administrativas, segundo prevê o artigo 174 do Código Brasileiro de Trânsito.

Ao UOL, a Prefeitura de Osasco confirmou as informações do vídeo, acrescentando que o piloto estava em alta velocidade. A GCM deu voz para que ele parasse, o que deu início à fuga. Após a abordagem, a moto foi apreendida. Não há informações sobre quem era o condutor, nem a garupa.

BRIGA COM A MÃE

'Você poderia ter morrido'. No final da gravação original é possível escutar uma discussão do motociclista com a própria mãe, cuja casa está próxima do local onde ele foi parado pela GCM. Ele pede ajuda a ela ao afirmar que os agentes querem levá-lo à delegacia.

Eu já falei para você. Deixa essa merd* guardada até resolver. Você poderia ter morrido. E eu chorando agora. Tá bom? Tá bom nada! Olha para o lado, olha o tanto de polícia que tem. Você não tem vergonha, não? Responde a mãe do motociclista.

VÍDEO RENDEU MEMES

Versão brasileira de 'Open Your Eyes'. No Twitter, os usuários brincaram com a cena e acrescentaram o hit da banda Snow Patrol. O clipe original traz a música da banda do Reino Unido sincronizada com o curta-metragem francês "C'était un rendez-vous", dirigido por Claude Lelouch, cujas imagens mostram uma viagem em alta velocidade pelas ruas de Paris, em 1976.