SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O deputado estadual mineiro delegado Christiano Xavier (PSD) foi assaltado e feito refém ontem dentro de sua própria casa, na região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG).

O parlamentar disse que foi rendido por três homens quando entrava em casa pela garagem.

Durante o assalto, os suspeitos o obrigaram a abrir a porta que dá acesso ao interior da residência. Eles teriam dito estar armados, mas o delegado reagiu e teria entrado em luta corporal com os criminosos.

O parlamentar expôs o episódio nas redes sociais e disse ter sido agredido ao longo dos 15 minutos em que teria sido mantido refém. Os criminosos fugiram do local em um carro. O parlamentar disse que lhe foram roubados a chave do veículo do parlamentar, dinheiro, documentos e um aparelho celular.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que procura pelos suspeitos e que uma perícia foi realizada no local para identificar e coletar vestígios para facilitar a investigação.

"Fui roubado, agredido e feito refém hoje no interior de minha casa quando estava chegando por volta das 12h30. Estou sem celular e documentos. Três indivíduos armados com chave de fenda e dizendo estarem portando arma de fogo que levaram minhas coisas. A polícia Civil e Militar estão no local prestando todo apoio", afirmou Christiano.