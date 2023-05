SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Braço direito de Haddad indicado à diretoria do BC, tensão entre gestões Lula e Tarcísio, primeira prisão ligada ao uso de inteligência artificial e outras notícias para começar esta terça-feira (9).

ECONOMIA

Lula indica Galípolo para o BC na expectativa de abrir caminho para corte de juros. Se confirmada, participação de nº 2 da Fazenda na instituição será influência direta da gestão petista nas decisões do Copom.

BANCO CENTRAL

Ailton Santos pode ser primeiro preto a assumir uma diretoria do BC. Servidor é analista da autarquia desde janeiro de 1998 e hoje chefia o Departamento de Contabilidade e Execução Financeira.

GOVERNO LULA

PF inicia governo Lula com reestruturação e vetos após turbulência sob Bolsonaro. Diretorias foram criadas e mulheres passaram a ocupar áreas importantes no órgão.

POLÍTICA

Torres nega interferência e diz à PF que viajou à BA antes das eleições para vistoriar obra. Ex-ministro está preso desde janeiro e é suspeito de usar bloqueios para beneficiar Bolsonaro no 2º turno.

GILMAR MENDES

'Quem tem que explicar venda de sentenças é o Moro', diz Gilmar Mendes. Ministro do STF rebateu ex-juiz em entrevista a programa inédito de Abilio Diniz.

GOVERNO LULA

Padilha minimiza derrota no Congresso e diz que Lula assumirá articulação sempre que precisar. Ministro também afirma que, a pedido do presidente, cobrará fidelidade de bancadas no Congresso.

GOVERNO LULA

MST e agro alimentam tensão entre gestões Lula e Tarcísio. Governador embarca em críticas à gestão federal por ligação com movimento, e base da Alesp prevê cerco a grupo.

COTIDIANO

Subprefeita pede exoneração após cena em que Eduardo Paes a interrompe. Prefeito do Rio lamentou saída da ex-aliada, mas não quis comentar vídeo em que aparece levantando o dedo para ela.

CHINA

Polícia da China registra primeiro crime ligado a uso de ChatGPT. Suspeito teria usado inteligência artificial para criar fake news e pode cumprir de 5 a 10 anos de prisão.

REI CHARLES 3º

Suposto 'ataque de raiva' do rei Charles 3º dentro de carruagem antes da coroação viraliza na web. Imagens chamaram a atenção nas redes sociais.

COTIDIANO

Menino de 2 anos desaparecido em SC há mais de uma semana é encontrado em SP. Polícia Civil investiga circunstâncias do desaparecimento; tio e avó haviam comunicado o sumiço.

CORPO

Exercício de respiração pode afinar cintura e melhorar prisão de ventre. Técnica viral em redes sociais deve ser feita com orientação profissional para prevenir danos à saúde.