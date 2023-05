SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta segunda-feira (8) o jornalista e escritor Bernardo de La Peña. Natural do Rio de Janeiro, ele tinha 48 anos.

Bernardo seguiu os passos do pai, José de La Peña (morto em 2019), para a escolha da profissão. Formou-se em jornalismo no ano de 1998, na Faculdade da Cidade, na capital fluminense.

Com passagens pelos jornais O Estado de S. Paulo, O Globo e Jornal do Brasil, além do site Colabora, Bernardo venceu dois prêmios Esso, um dos mais importantes do jornalismo brasileiro.

Como escritor, publicou os livros "Memorial do Escândalo: Os Bastidores da Crise e da Corrupção no Governo Lula" (Geração Editorial, 2005), escrito em parceria com o comentarista político GloboNews Gerson Camarotti, e "Um Carioca no Planalto" (Monte Castelo, 2015), em que relata as memórias dos cinco anos que viveu em Brasília.

Nas redes sociais, amigos e colegas lamentaram a sua morte. Os depoimentos citam a grandeza de Bernardo como jornalista e descrevem uma pessoa alegre e generosa.

"Só posso dizer que foi um privilégio ter sido parceiro de um dos mais brilhantes jornalistas da minha geração. Uma saudade infinita", escreveu Camarotti.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), também se manifestou. Disse que se inspirou no jornalista para dar o nome ao primeiro filho.

Bernardo tinha paixão pelo jornalismo e por cavalos. A Sociedade Hípica Brasileira, no Rio, era um de seus locais preferidos.

Ele morreu em consequência de um câncer no cérebro, diagnosticado há 19 anos, e foi enterrado no final da tarde desta segunda no cemitério de São João Batista, no Rio. O jornalista deixa a mãe, as irmãs, a mulher e muitos amigos.