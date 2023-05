O prazo para envio de propostas da Concorrência Pública da MGI - Minas Gerais Participações S.A. se encerra às 17 horas desta quinta-feira (11). O edital reúne cinquenta imóveis localizados no estado de Minas Gerais. Nele são encontrados apartamentos, galpões, prédios e lotes em Araxá, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Coronel Fabriciano, Divinópolis, Lagoa da Prata, Leopoldina, Paracatu, Patos de Minas, Uberaba e Uberlândia. Os interessados devem realizar o cadastro clicando aqui.

Em Belo Horizonte, é oferecido um apartamento de 53,22 metros quadrados, pronto para morar, no bairro Planalto, com lances a partir de R$ 188 mil. Dois lotes no bairro São Francisco de 500 e 780 metros quadrados, e um lote de 466 metros quadrados, no Gutierrez. Na região metropolitana, em Betim, um lote de 510 metros quadrados e, em Contagem, um prédio de 400 metros quadrados.

No Triângulo Mineiro, município de Araxá, estão disponíveis três lote de 396, 400 e 3.024 metros quadrados. Em Patos de Minas, 31 lotes com áreas entre 370 e 480 metros quadrados, com lances a partir de apenas R$ 93 mil.

Em Uberaba, um lote de 4.235 metros quadrados e no município de Uberlândia, lote de 1.750 metros quadrados, apartamento de dois quartos e um prédio de 7.559 metros quadrados.

Em Divinópolis, região Central do estado, é oferecido um lote de 4.328 metros quadrados, com lances a partir de R$ 1,4 milhão. Já em Lagoa da Prata, é oferecido dois lotes de 453 e 477 metros quadrados.

No Leste do estado, um lote de 1.440 metros quadrados é oferecido em Coronel Fabriciano. Em Leopoldina, um apartamento de 60,95 metros quadrados e, em Paracatu, um galpão comercial de 478 metros quadrados.

O edital com a descrição dos itens à venda, os valores de oferta mínima, as localizações exatas de cada um, bem como as fotos e as informações adicionais sobre os bens estão disponíveis clicando aqui.

A equipe da MGI está disponível para atendimento dos interessados pelo e-mail vendas@mgipart.com.br ou via ligação e WhatsApp no (31) 99990-1127.

Como participar de concorrência pública

Na concorrência pública, a pessoa interessada em um dos itens disponíveis no edital deverá encaminhar à MGi a proposta financeira com o lance mínimo de venda.

Os documentos necessários para a habilitação e análise das propostas para aquisição do imóvel deverão ser apresentados em dois envelopes distintos, lacrados e rubricados.

O concorrente precisa efetuar o pagamento por meio de depósito ou transferência bancária a título de caução/sinal de no mínimo 5% do valor de avaliação do imóvel objeto da proposta realizada na conta corrente da MGI.

O edital, os documentos necessários e todas as informações dos itens à venda estão disponíveis aqui.

A MGi

A MGi - Minas Gerais Participações S.A. é uma empresa estatal controlada pelo Estado de Minas Gerais, vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda (SEF).

Referência na administração de ativos, comercialização de bens imóveis, recuperação de créditos dos extintos bancos Minascaixa, Bemge e Credireal, e soluções financeiras como a emissão de debêntures. A MGi preza pela segurança e transparência em suas ações, auxiliando os clientes em todos os passos.