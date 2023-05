SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Políticos lamentaram a morte do ex-deputado federal David Miranda, aos 37 anos. Ele estava internado desde agosto do ano passado com uma inflamação no sistema gastrointestinal.

O QUE ELES DISSERAM?

"Um jovem de trajetória extraordinária que partiu cedo demais."

Lula (PT)

"A Câmara dos Deputados lamenta a morte do ex-deputado federal David Miranda. Nossa solidariedade à família. Descanse em paz após uma luta intensa pela vida."

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara

"Muito triste a notícia da morte de David Miranda, que deixa uma trajetória de luta e amor. Meus sentimentos ao Glenn Greenwald, seus filhos e familiares."

Janja da Silva, primeira-dama

"Meus sentimentos aos filhos, ao companheiro, amigos e familiares de David Miranda que nos deixou precocemente nessa madrugada."

Fernando Haddad, ministro da Economia

"Acabo de receber a notícia do falecimento do deputado David Miranda, após meses de luta. Deixo meus sentimentos à família e aos amigos."

Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência

"Recebo com pesar a notícia do falecimento do companheiro e ex-deputado federal David Miranda. Um homem sempre presente nas mais importantes frentes de luta pela justiça social. Meus sentimentos aos amigos e familiares nesse difícil momento."

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais

"Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento do deputado David Miranda. Que David seja sempre lembrado pelo seu exemplo de coragem e história de luta. Deixo um forte abraço ao seu marido Glenn Greenwald e a seus dois filhos."

Randolfe Rodrigues (PT-AP), senador

"Muito triste a morte precoce do querido David Miranda. Tinha uma vivacidade que alegrava a política. Desejo força e solidariedade à família e amigos. Vá em paz, David."

Gleisi Hoffmann, deputada e presidente do PT

"O Rio e o Brasil perdem um dedicado deputado. Que Deus possa confortar o coração de seus amigos e familiares."

Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio

"Muito triste pela notícia do falecimento do meu amigo David Miranda. David deixa dois filhos e o marido, Glenn Greenwald. Uma família linda que merece toda a nossa solidariedade nesse momento tão difícil. Descanse em paz, meu amigo. Seu legado segue vivo!"

Marcelo Freixo, diretor da Embratur

"David Miranda foi um parlamentar combativo, que ajudou a ecoar pelo Brasil a causa LGBT. Fará muita falta. Vá em paz, David. Meus sentimentos ao Glenn, aos filhos e toda a família."

Guilherme Boulos (PSOL-SP), deputado federal

Soube agora da partida precoce de David Miranda. Que tristeza! Meus sentimentos à sua família e ao seus amigos. Que ele agora descanse em paz!"

Jean Wyllys, ex-deputado

"Meu abraço e solidariedade a seus familiares e amigos. Descanse em paz, David!"

Erika Hilton (PSOL-SP), deputada federal

"Acabo de saber da morte do ex-deputado David Miranda, companheiro do jornalista Glenn Greenwald. Foram meses de sofrimento em uma UTI, espero que tenha encontrado a paz e que Deus console a família, especialmente os filhos pequenos e seu companheiro."

Bia Kicis (PL-DF), deputada federal

"Meus sentimentos, Glenn Greenwald. Que o Senhor conforte o coração de vocês neste momento."

Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal

"Quando David decidiu se filiar no PSOL, foi a mim que ele buscou para conversar. Convivemos no partido por vários anos, e ele foi sempre um parceiro leal. É uma tragédia a sua morte. Quero deixar meu abraço apertado ao seu marido Glenn e aos filhos que ele tanto amou.

Luciana Genro (PSOL-RS), deputada estadual

"

Ex-deputado federal e querido amigo, se foi, após longo sofrimento (8 meses em UTI, com infecção gastrointestinal e septicemia). Muito jovem e tão do bem, ainda tinha tanto caminho para trilhar."

Chico Alencar (PSOL-RJ), deputado federal

"

Imensa tristeza com o falecimento do colega de parlamento e luta, David Miranda. Sua batalha pela vida no hospital nos emocionou. Minha solidariedade Glenn Greenwald, aos seus dois filhos e familiares."

Maria do Rosário (PT-RS), deputada federal

DAVID ESTAVA INTERNADO HAVIA NOVE MESES

Em 6 de agosto de 2022, o deputado foi encaminhado ao hospital com fortes dores abdominais, posteriormente diagnosticadas como um quadro de infecção gastrointestinal que se tornou generalizada.

Ele seria candidato à reeleição para a Câmara dos Deputados, mas a família retirou a candidatura dele em setembro.

David se queixava de dores no estômago e vômitos frequentes desde julho, mas culpava o estresse de Brasília e as atividades de sua pré-campanha.

A inflamação do pâncreas se alastrou para os rins, o fígado e os pulmões, o que fez com que ele tivesse de ser intubado. "É uma tortura emocional", relatou o marido dele, o jornalista Glenn Greenwald, ao UOL em novembro.