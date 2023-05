SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desaparecido havia mais de uma semana, o menino de 2 anos de Santa Catarina foi encontrado nesta segunda (8) no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Após dias de buscas pela polícia e pelos familiares, a Polícia Militar achou a criança dentro de um carro, com um homem e uma mulher.

Roberta Porfírio de Souza Santos, 41, e Marcelo Valverde Valeze, 52, foram presos sob suspeita de tráfico de pessoas. Desde então, o menino está sob os cuidados do Conselho Tutelar de São Paulo.

**O menino desapareceu sob quais circunstâncias?**

De acordo com a Polícia Civil, a criança foi entregue pela mãe, ainda em Santa Catarina, para Roberta Santos, em um tipo de adoção não legalizada. A avó e o tio da criança relataram que o sumiço foi notado no dia 30 de abril, mas comunicaram o desaparecimento à polícia no dia 5 de maio.

Foi então que o tio do menino, o humorista Juliano Gaspar, iniciou uma campanha nas redes sociais em busca de informações sobre o paradeiro da criança.

Em depoimento na noite desta segunda (8), a mãe do menino confirmou que entregou o filho para adoção, de acordo com a delegada Sandra Mara Pereira, da DPCAMI (Delegacia de Proteção a Criança, Adolescente, Mulher e Idoso) de São José (SC).

**Como a polícia encontrou a criança?**

Segundo informações da Polícia Civil de São Paulo, o menino foi encontrado dentro de um Hyundai Creta na rua do Tatuapé, na zona leste, na tarde desta segunda.

O veículo era conduzido por Marcelo Valeze, que estava com Roberta Santos. De acordo com o coronel Aurélio José Pelozato da Rosa, da Polícia Militar de Santa Catarina, o veículo suspeito foi rastreado pela equipe do Programa SOS Desaparecidos.

"Rastreamos e pedimos que a PM de São Paulo fizesse a abordagem do veículo", declarou o coronel.

A polícia de SC disse ainda que o carro teve placas adulteradas para dificultar sua identificação.

**Quem é a dupla que estava com o menino?**

Marcelo Valeze e Roberta Santos disseram à polícia que não são um casal, e sim apenas conhecidos. No momento da abordagem em São Paulo, eles alegaram que estavam a caminho do fórum para legalizar a situação da criança.

Em inquérito policial instaurado em SC para investigar o desaparecimento do menino, consta que Valeze e a esposa dele, identificada como Juliana, desde o nascimento do bebê vinham aliciando a mãe para que ela entregasse o filho sem o devido processo legal de adoção.

**Como estão a criança e seus familiares?**

Desde que o menino foi encontrado, seus familiares ainda não se pronunciaram sobre o caso e dizem estar focados na recuperação da saúde da mãe da criança. Segundo a delegada Sandra Mara Pereira, de SC, a mãe da criança vive em um quadro de extrema vulnerabilidade.

O menino agora está sob os cuidados do Conselho Tutelar de São Paulo e deve ser levado para a família, em Santa Catarina, nesta terça.

"A Polícia Militar e a Polícia Civil de Santa Catarina estão realizando os trâmites necessários para que ela retorne para o estado", informou a PM catarinense, em nota.