SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Tomando meu shot da imunidade pra não ficar doente porque pelos próximos dias vem muita coisa massa!", diz um internauta no Twitter. "Será possível não 'gripar' uma vez no ano?", questiona outro. Como resposta, recebe uma receita do shot da imunidade.

A combinação de ingredientes que supostamente melhora a imunidade já não é novidade. A procura pela receita em formato de shot, porém, segue em alta, conforme mostram plataformas de busca como o Google. A queda da temperatura e a chegada da época das gripes e resfriados faz com que o assunto também volte às redes. Contudo, especialistas questionam o hábito e enfatizam que a mistura não tem comprovação científica.

O shot da imunidade se popularizou com receitas caseiras preparadas para o consumo em jejum, normalmente envolvendo ingredientes como limão, gengibre, cúrcuma e própolis. É possível, porém, encontrar fórmulas prontas à venda na internet. Os rótulos indicam a presença de compostos parecidos com as receitas feitas em casa e, em alguns casos, há adição de substâncias como vitamina C e zinco.

Muitos desses nutrientes têm papéis relevantes para o organismo, e há pesquisas avaliando a influência do limão na perda de peso e o papel anti-inflamatório da cúrcuma, por exemplo. Porém, especialistas afirmam que não há relação comprovada entre o consumo desses alimentos e a imunidade.

"Não tem nada de base científica que mostre que essas misturas naturais tenham efeito na imunidade", afirma Carolina Aranda, membro do Departamento Científico de Erros Inatos da Imunidade da Asbai (Associação Brasileira de Alergia e Imunologia).

Segundo Aranda, o sistema imunológico se regula sozinho, mas pode ser influenciado por fatores ambientais. Contudo, a resistência imunológica "nunca vai melhorar de um dia para o outro".

A melhor fórmula para se proteger é manter uma rotina equilibrada, com alimentação saudável e variada, atividade física e boa rotina de sono.

Aranda afirma ainda que há risco em consumir a bebida pronta em grande quantidade devido à adição de outras substâncias. "Quando vamos fazer reposição de vitamina é preciso ter muito cuidado, pois o excesso também é um problema. Só se deve consumir suplementos quando há indicação médica", diz.

Os riscos são maiores para os "shots endovenosos", que normalmente são realizados em um estabelecimento particular e consistem em uma bolsa como de soro fisiológico com adição de vitaminas variadas, especialmente B12.

Nem mesmo os supostos benefícios da vitamina C para a imunidade são comprovados pela ciência. Segundo a médica, não existem estudos robustos que mostrem que o consumo da substância tenha influência positiva no sistema imunológico. "Uma alimentação variada e equilibrada é sempre melhor do que apenas o consumo de altas doses pela manhã. Não existem milagres científicos."

A BEBIDA PREJUDICA A SAÚDE?

Por outro lado, também circulam nas redes menções aos possíveis prejuízos dos shots matinais à saúde, especialmente devido ao caráter ácido de muitos componentes

Aranda confima que o consumo de alimentos ácidos em excesso pode ser um problema para o sistema gastrointestinal, porém, do mesmo modo que os benefícios do shot não são comprovados, também não há provas dos malefícios.

Há estudos que indicam que o consumo de bebidas e comidas ácidas contribui para a erosão dental e traz outros prejuízos para a saúde bucal. Apesar disso, Giuseppe Romito, professor da Faculdade de Odontologia da USP (Universidade de São Paulo), pontua que este risco dificilmente será uma preocupação.

"A gente tem problema com substâncias ácidas quando ela tem um tempo de permanência na boca maior", indica Romito. Ou seja, o shot pode causar problemas apenas se for usado em bochechos e mantido por mais tempo em contato com os dentes e a boca.