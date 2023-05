SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, recebeu alta na manhã desta quarta-feira (10) do Incor (Instituto do Coração). Ela estava internada desde sábado (6) após testar positivo para covid-19.

A nota médica destaca que, por estar com o ciclo vacinal de covid-19 completo, "isso contribuiu para que o quadro de saúde fosse controlado".

Ela recebeu alta com orientações para ficar em repouso domiciliar e voltar às atividades normais na próxima semana. Marina foi orientada pelos médicos a procurar atendimento, mas seu quadro de saúde não era considerado grave. A ministra foi acompanhada pelo cardiologista Sérgio Timerman, pela infectologista Tânia Mara Varejão Strabelli e pelo diretor da Divisão de Pneumologia do Incor, Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho. O diagnóstico de Marina foi de infecção por coronavírus sem complicações. Em um dos boletins médicos, o hospital mencionou um quadro pulmonar simples, sem pneumonia viral.