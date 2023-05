CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Regiões na serra de Santa Catarina amanheceram nesta quarta-feira (10) cobertas por geada e com temperaturas negativas.

A mais baixa temperatura foi registrada em Bom Jardim da Serra, (-2,2ºC), de acordo com o Ciram/Epagri, órgão ligado ao governo do estado.

Temperaturas negativas também foram observadas em Urupema (-1,1ºC) e Urubici (-0,3ºC).

Os três municípios pertencem a uma região de Santa Catarina chamada Planalto Sul, onde a geada costuma aparecer em função das altas altitudes.

No município de São Joaquim (SC), a paisagem do Vale Caminhos da Neve foi alterada pela geada, que cobriu toda a pastagem.

De acordo com o Ciram/Epagri, a temperatura em São Joaquim variou de 0ºC a 1ºC entre terça (9) e a manhã desta quarta (10).

"A geada pode ser formada quando há uma temperatura em torno de 0ºC e é comum no Planalto Sul para esta época do ano. Não chega a ser prejudicial para a agricultura da região", afirma Marcelo Martins, meteorologista do Ciram/Epagri.

A economia em São Joaquim está concentrada na agropecuária, com a produção de frutas de clima temperado, como a maçã.

"Em São Joaquim, a geada foi observada em pontos da área rural, só nos locais mais altos. Não vimos na cidade, na área urbana", acrescenta Martins.

Segundo o meteorologista, as geadas devem seguir na região até sexta (12), quando está previsa uma mudança nas condições do tempo.