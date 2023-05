SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três lideranças do PCC e uma do Comando Vermelho foram presas nesta quarta-feira (10) em uma megaoperação em 13 estados. A ação foi organizada pelo Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado, que reúne diferentes Ministérios Públicos no Brasil.

O QUE ACONTECEU

São 228 mandados de prisão e 223 mandados de busca e apreensão nos estados do Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia, Pará, Paraná, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

"O objetivo da ação integrada é desarticular organizações criminosas violentas que atuam nas ruas e nos sistemas prisionais, efetuar prisões de seus integrantes e coletar provas das práticas delituosas detectadas em investigações realizadas no âmbito do Ministério Público brasileiro", diz nota divulgada pelo MPSP.

Facções enviavam "milhares de quilos de maconha e cocaína" para Minas Gerais, diz um informe do MP mineiro. "A organização criminosa utilizava rotas que dificultavam a fiscalização policial, bem como realizava o transporte das substâncias entorpecentes em carros de luxo e adulterados [clone], que vinham escoltados, com o fim de dificultar a ação das forças de segurança pública", complementam.

Mais de mil agentes atuam na ação: são efetivos das polícias Civil (PC), Militar (PM), Penal e Rodoviária Federal (PRF). Também operam 43 promotores de Justiça e 40 servidores dos Gaeco's (Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) dos MPs.

As facções alvo da operação não foram identificadas ainda pelos MPs, bem como a identidade das pessoas já presas.