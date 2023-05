SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo iniciou nesta quarta-feira (10) um serviço de readequação da ciclofaixa da avenida Rebouças, na zona oeste da capital.

Na terça (9), a Folha de S.Paulo mostrou que a largura da faixa exclusiva para bicicletas foi reduzida após obras de recapeamento da via, colocando ciclistas em risco. A reportagem constatou que, em vários trechos, a ciclofaixa não atendia as dimensões mínimas determinadas pelo manual de sinalização da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Em nota enviada à reportagem nesta quarta, a gestão Ricardo Nunes (MDB) afirmou que uma vistoria constatou a necessidade de "correções" em três trechos e que o serviço já foi iniciado.

"Uma equipe fez vistoria em toda a extensão da ciclofaixa, nos dois sentidos, e verificou que três trechos ao longo da via deverão ser readequados. As correções já foram iniciadas", diz a nota.

A prefeitura reafirmou, contudo, que "não há alterações no projeto original de implantação da ciclofaixa da av. Rebouças" e disse que "as dimensões projetadas para a ressinalização são as mesmas existentes no local antes do processo de recapeamento".

Na terça, a reportagem percorreu a Rebouças e, com uma trena, constatou que as dimensões mínimas não eram atendidas em vários trechos da avenida, uma das mais movimentadas da capital. A CET recomenda espaço de no mínimo 1 metro entre a faixa branca e a sarjeta (largura útil), mas em alguns trechos a Folha de S.Paulo constatou espaço de apenas 45 cm no corredor destinado aos ciclistas.

O trânsito intenso e a disputa por espaço com motociclistas e ônibus frequentemente leva motoristas a invadirem a área da ciclofaixa. Aos ciclistas resta se recolher à sarjeta, insegura em razão do desnível com a pista, ou se arriscar em meio aos demais veículos.

Implantada em 2020, durante a gestão de Bruno Covas (PSDB) na prefeitura, a ciclofaixa da avenida Rebouças era uma demanda antiga de cicloativistas.

Usuários reclamaram da redução da largura da ciclofaixa após o recapeamento da Rebouças.

"É muito complicado passar por aqui, porque os carros entram na avenida e não veem a gente. Como a pista é estreita, não dá pra desviar", disse na terça-feira Cássio Gonçalves Júnior, 22, que trabalha entregando água na região de Pinheiros, bairro colado à Rebouças.

Ele contou que sofreu um acidente na segunda (8), quando foi fechado por um motorista. "Caí da bicicleta e fiquei com a mão ralada, felizmente não aconteceu algo pior."