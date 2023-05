SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 34 anos foi atropelado e morto por um caminhão enquanto tentava evitar que o veículo acertasse sua filha, na segunda-feira (8), em Itajaí (SC).

O caminhão seguia em uma via estreita. A vítima e a esposa estavam indo buscar os outros filhos quando ocorreu o incidente.

O motorista estava manobrando quando acertou o homem. Ele só percebeu o que aconteceu quando outros motoristas o avisaram. Ele chegou a prestar socorro, mas a vítima morreu no local.

O condutor do caminhão foi preso por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

De acordo com a NSC TV, a criança estava em um carrinho de bebê, que foi empurrado pela vítima em direção a uma cerca próxima, evitando que a criança fosse atingida pelo veículo. A mãe da criança pulou no mesmo local e também sobreviveu.

Segundo o Tenente-coronel Ciro, comandante do 1.º Batalhão de Polícia Militar, em Itajaí, o trânsito do caminhão era proibido em uma via tão estreita.