SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Se rotina agitada e falta de tempo são realidade para muitas mães, presentes que ajudem a relaxar podem ser boas opções para este domingo (14).

Veja a seguir 5 ideias de presentes para o Dia das Mães que ajudam no relaxamento e na prática de autocuidado. Os serviços, de diferentes preços, são em São Paulo, mas servem como sugestão que pode ser buscada em outras cidades.

SESSÃO DE SPA

Um dia no spa, com banhos e terapias relaxantes, permite uma pausa na correria do dia a dia. A massagem garante alguns benefícios, como redução da tensão muscular e alívio de dores crônicas. O calor da sauna ajuda a eliminar toxinas e melhora a circulação sanguínea, o que pode evitar pernas inchadas e varizes.

Há locais que disponibilizam, além de sauna e massagem, piscina e serviço de alimentação. Em São Paulo ou no Rio, o Hotel Emiliano oferece um dia de spa especial em comemoração ao Dia das Mães. O pacote garante 20 minutos de ofurô ou sauna, massagem, detox facial lifting e frutas de cortesia. O tempo total de permanência é de 2h45. O valor é R$ 1.189. O voucher para o Dia das Mães pode ser usado em até 6 meses e, se comprado até o domingo (14), garante um "kit lavabo", com sabonete e hidratante.

Mais econômico, o Buddha Spa oferece opções como o "Mini Day Spa", com massagem e banho de imersão preparado com sais e pétalas de rosas. O valor com desconto de Dia das Mães é R$ 271,15. Outra opção é o Day Spa Mãe e Filho, voucher no valor promocional de R$ 894,20 que garante tratamentos de 3h ou 5h para a dupla. A marca tem unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Paraná e Maranhão.

KIT RELAXANTE

Se a ideia for ficar em casa e fazer um spa em qualquer horário, uma opção é o Granado Terapeutics Lavanda Kit, vendido por cerca de R$ 90 em lojas online. O produto vem com sais de banho e óleo corporal com extrato de lavanda. Os sais podem ser usados no escalda-pés, chuveiro e na banheira.

Outra opção é o Kit Ritual Energia, da marca Dita Cuja. Ele é formado por vela corporal e sérum íntimo. Segundo a marca, o sérum, composto por 12 tipos diferentes de óleos naturais, pode ser aplicado depois do banho para mitigar sinais de envelhecimento na região pélvica, virilha e bumbum. Pode também ser usado em massagens e como pós-depilatório.

Para usar a vela, a marca recomenda acender o pavio por 5 a 10 minutos e depois derramar o conteúdo derretido sobre a pele, massageando-a com movimentos leves. O produto é feito com óleos essenciais, como tangerina e flor de figo. O kit custa R$ 185,80 no site da marca.

VALE-PRESENTE PARA HOBBY

Dedicar-se a um hobby também pode ajudar a relaxar. A atividade pode ser feita por um dia, só para quebrar a rotina, ou ser o pontapé para encaixar um momento de autocuidado no cotidiano. Como alguns locais costumam oferecer aulas experimentais gratuitas, a tarefa de quem quer presentear a mãe pode se resumir a procurar por uma atividade que ela goste de fazer (e incentivá-la a encontrar um tempo para isso).

Uma opção são aulas de cerâmica. Na Vila Madalena, a Cerâmica & Cia oferece turmas de modelagem manual para produção de peças decorativas e utilitárias. Qualquer pessoa pode participar do encontro, feito em grupo e com duração de 3h. O valor avulso é R$ 300, enquanto a mensalidade, que cobre aulas semanais, custa R$ 950.

Já aqueles que preferem algo mais animado, uma opção são aulas no Tango B'Aires, que oferece curso de dança, shows e milongas. O local fica na Vila Mariana, em São Paulo, e disponibiliza aulas semanais de tango por R$150 por mês, além de aula experimental gratuita.

MASSAGEADOR

Para que sua mãe possa levar uma massagem express sempre ao alcance da mão, uma opção é o massageador Be Emotion - Spin Doctor, vendido a R$ 215,89 na Polishop. O produto promete massagem localizada com 2.700 rotações por minuto. Pode ser usado em lugares como nuca, pescoço, ombro e costas e tem modo esfoliador para remover calos e pele morta dos pés.

Uma opção mais econômica é o Massageador Corporal Nativa SPA, do Boticário, vendido no site da marca a R$39,90. É também vendido em kits com gel esfoliante, anticelulite, loção drenante, creme para mãos e pés. O combo com os cinco produtos custa R$ 328,50.

DAY USE EM HOTEL

Opção para quem quer fugir da rotina, viver um dia de turista na própria cidade ou simplesmente descansar, o day use garante a utilização de espaços comuns de hotéis, como piscina e área de lazer, sem que seja necessário pagar pelo preço completo da diária.

No Palácio Tangará, hotel 5 estrelas no Panamby, o hóspede tem acesso a acomodação e infraestrutura de lazer, com piscina interna e externa, sauna e academia, entre 10h e 18h. O hotel tem serviços de spa e restaurante, cobrados à parte. O day use está disponível de segunda a quinta-feira. O custo do serviço depende da época e precisa ser consultado no hotel, mas o valor médio é R$2.500.

A experiência no Mercure Pinheiros custa R$ 366,45 para duas pessoas. Além de acomodação, os hóspedes contam com acesso a academia, sala de TV, piscina climatizada e sauna. O day use é de 9h a 18h.