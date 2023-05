SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O youtuber Fabio Fregona, conhecido como Baca e famosos por seus vídeos pescando em um caiaque em rios da Amazônia, fisgou um pirarucu de 2,5 metros de comprimento e mais de 130 kg, descrito por ele como um "peixe monstro".

A captura quase acabou em nocaute, quando ele machucou a boca em uma cabeçada do bicho, em Rondônia. A pesca teve direito a Baca descendo do caiaque para pegar o pirarucu, que quebrou sua vara e acabou sendo puxado "na mão" pelo youtuber

Descrito como "a maior batalha" de sua vida, Fabio Fregona filmou o momento em que conseguiu capturar um dos maiores peixes de água doce do mundo.

Já no fim da briga, o pirarucu dá um bote para tentar se livrar do pescador e acerta a boca de Baca, o que provoca um machucado no lábio inferior.

O youtuber admitiu que sentiu "medo" e sabe que correu "grandes riscos", sobretudo porque tinha que manter o animal vivo e saudável para devolvê-lo à natureza.

O pescador destacou que chegou "ao limite", que aprendeu a "lição" e que não vai mais se submeter a pescar pirarucu sozinho. Além do ferimento na boca, ele também teve os óculos e a vara de pesca quebrados durante a "batalha".

Essa não foi a primeira vez que Fábio Fregona pescou um pirarucu gigante. Há dois anos, ele capturou outro animal da mesma espécie com medidas de dois metros. Agora, o youtuber disse que bateu o próprio recorde.

Confesso que tive medo, sei que corri grandes riscos, muitos deles por querer tirar e soltar o peixe o mais rápido possível, para devolvê-lo saudável à natureza. O resultado disso é ter que manusear um dos peixes mais perigosos do mundo, gigantesco, sozinho, no seu ambiente, com todo gás para se defender. Cheguei ao meu limite e tive a minha lição."

PIRARUCU EM RISCO DE EXTINÇÃO

Animal nativo da região amazônica, o pirarucu pode medir entre dois e três metros de comprimento, e pesar de 100 a 200 kg na fase adulta. Por suas medidas, ele é considerado um dos maiores peixes de água doce do mundo, segundo a organização WWF.

Entretanto, devido à pesca predatória nos rios da Amazônia, o pirarucu corre o risco de extinção, conforme alerta a WWF. Como forma de preservar essa espécie, o Ibama regulamentou a pesca do pirarucu na Amazônia.

Com a determinação, é vetada por lei a pesca desse animal em algumas épocas do ano. O Ibama também estabeleceu tamanhos mínimos para a pesca e a comercialização da espécie.