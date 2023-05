SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empresário Rider Soares, 39, tomou um susto ao "fisgar um gato de verdade" enquanto brincava em uma máquina de pegar pelúcias no município de Nioaque, Mato Grosso do Sul.

O empresário estava viajando de carro com a família para Bonito, no MS, quando decidiu fazer uma pausa para descansar de dirigir.

Ele parou o carro em um posto de combustíveis e, numa loja de conveniência, avistou as máquinas de pegar pelúcia e resolveu tentar a sorte.

No exato momento em que conseguiu fisgar um bichinho, um gato caramelo sai de dentro da máquina, arrancando risadas de quem estava no local.

Tranquilo, o gatinho é visto no vídeo se espreguiçando após sair da máquina por um buraco. Soares investiu R$ 10 na brincadeira e se disse surpreso com o prêmio final. Ele foi informado de que o gato já era um frequentador conhecido do posto.

"Na hora eu brinquei que tinha ganhado o gatinho, que ia levar ele, mas acabei deixando ele no posto. Ele era mansinho," disse Rider Soares

Depois de virar a sensação do local por alguns minutos, posando para fotos e vídeos, o gatinho caramelo se espreguiçou novamente e saiu pela porta da loja de conveniência.