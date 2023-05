SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma série de encontros ocorridos por acaso em um restaurante de Nova York surpreendeu e entusiasmou brasileiros que visitam a metrópole norte-americana. A unidade do Cipriani localizada na Quinta Avenida, uma das mais famosas vias da cidade, recepcionou desde nomes do empresariado e do mercado financeiro à atriz Jane Fonda nesta sexta-feira (12).

Passaram por lá o presidente do Bradesco, Octavio de Lazari, o presidente do conselho de administração do banco, Luiz Carlos Trabuco, e sua esposa, a empresária Lucília Diniz, o banqueiro André Esteves, os empresários Bete e Marcos Arbaitman, a consultora Donata Meirelles e o advogado José Luis Oliveira Lima, que estava acompanhado de sua família.

A maior parte deles se encontrou por acaso, sem combinar previamente a ida ao Cipriani.

Jane Fonda foi a estrela do almoço e deixou os brasileiros em êxtase, mas acabou tietada -e até mesmo fotografada- apenas a distância.