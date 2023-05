SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia de São Paulo investiga se duas crianças foram vítimas de agressão dos pais em São José do Rio Preto (SP). O caso foi descoberto após uma menina de 11 anos deixar bilhetes nas casas dos vizinhos pedindo socorro, no bairro de Vila Toninho.

Dois moradores da região acionaram a polícia, na quinta-feira (11), e a menina foi acolhida pelo Conselho Tutelar. O órgão informou que a criança não tinha marcas de agressão e que os pais já foram localizados.

De acordo com o boletim de ocorrência, a menina relatou que ela e o irmão mais novo eram vítimas de constantes agressões.

O coordenador do Conselho Tutelar Sul de SP, Wilson Tadeu Correia, disse que a menina está sob guarda provisória do conselho, em medida de proteção imediata. O irmão dela segue com a família, e a Vara da Infância analisa o caso.

"A família chegou à cidade há pouco tempo. Até agora, não achamos histórico ou registro de atendimentos neste núcleo familiar", afirma Correia.

Ainda de acordo com ele, os pais afirmaram que não estavam em casa quando a polícia chegou porque eles haviam saído para procurar da filha, que estaria há dias fora da residência.

"Contatamos a rede de educação e saúde da cidade de origem da família, para checar histórico de possíveis agressões", afirma.

A PM encaminhou os vizinhos e a criança ao 7° DP de São José do Rio Preto, onde as suspeitas de agressão estão sendo investigadas.