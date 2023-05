SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado Yury Paredão (PL-CE) está recebendo críticas e até pedidos de expulsão do partido, após publicar uma foto com o presidente Lula (PT).

O deputado recepcionou o presidente durante visita ao Ceará. Além de Lula, também participaram do encontro o ministro da Educação, Camilo Santana (PT); o governador do estado, Elmano Freitas (PT); e o deputado e líder do governo Câmara, Zé Guimarães (PT-CE).

Yury publicou fotos nas redes sociais com todos os visitantes e uma apenas dele com o presidente: "Juntos, podemos construir um Ceará mais forte e justo para todos". Ele também escreveu ser uma "honra" ter Lula em sua cidade natal, Juazeiro do Norte.

O parlamentar recebeu diversos comentários de supostos eleitores dizendo estarem arrependidos do voto nele e também foi chamado de Judas.

O deputado André Fernandes (PL-CE) pediu a expulsão de Yury da sigla: "Deputado do PL que posa ao lado do maior ladrão da história do Brasil em foto tem que ser expulso imediatamente do partido. Quem tem 'honra' em receber Lula, não tem honra para permanecer no nosso partido".

Outro deputado do PL, Carlos Jordy (RJ) falou que a solução não é expulsar Yury, mas deixá-lo "no sal". Em vídeo, Jordy questionou se o colega queria "emendas ou expulsão do partido" e disse que a foto "mostra todo seu alinhamento" com Lula, além de ser um "desrepeito tremendo com o maior partido de oposição da Câmara".