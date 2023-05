RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingiram Salvador neste domingo (14) provocaram deslizamento de terra e alagamentos em várias regiões da capital baiana.

No bairro Cajazeiras, um imóvel desabou durante a manhã devido às chuvas dos últimos dias na cidade e três das sete pessoas que moram no local chegaram a ser soterradas, de acordo com a Defesa Civil de Salvador.

Elas --um casal e o filho, de oito anos-- foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para unidades de saúde. O garoto tinha o quadro de saúde mais delicado.

Houve o registro de ao menos outros 13 deslizamentos de terra, além de 14 imóveis alagados. O entorno do local do deslizamento mais crítico foi interditado pela Defesa Civil.

Além de Cajazeiras, as regiões de Ipitanga e Itapuã também foram muito atingidas pelas chuvas. Mais de 60 imóveis sofreram alagamentos e houve dois deslizamentos de terra.

A Prefeitura de Salvador já havia informado a população por meio de suas redes sociais, no início da manhã, dos riscos provocados pelas chuvas, orientando que moradores ligassem para a Defesa Civil em caso de emergência, no telefone 199.

Outras localidades da Bahia também foram atingidas pelas chuvas. Em Vitória da Conquista, houve relato de granizo, enquanto Lençóis registrou alagamento sábado (13) à noite.