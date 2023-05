RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Conhecido por ser dono da capivara Filó, o tiktoker Agenor Tupinambá teve mais um motivo para comemorar. Após um ano de namoro virtual, ele conheceu pessoalmente Lucas Leite.

Nos stories do Instagram, o tiktoker divulgou o encontro e mostrou um vídeo em que aparece ao lado do rapaz. Na ocasião, Lucas foi até Manaus conhecer Agenor.

Em outra publicação, Agenor e Lucas aparecem com amigos durante um passeio de barco pela região onde o tiktoker mora.

QUEM É AGENOR?

O tiktoker, conhecido por mostrar a rotina com a capivara Filó, foi denunciado por suspeita de abuso, exploração e maus-tratos de animais. Em publicação em uma rede social, Agenor se defendeu e negou as acusações."As multas somam mais de R$ 17 mil, valor que nunca nem vi na minha vida. Lamento profundamente o que está acontecendo e só eu sei a dor que estou sentindo", escreveu ele. Ele mora em Autazes (AM) e estuda Engenharia Agronômica na UFAM (Universidade Federal do Amazonas), disse em entrevista ao Gshow.

Ele conta com 1,6 milhão de seguidores no TikTok e mais 1 milhão no Instagram.

Diante disso, Agenor criou uma vaquinha para arcar com os custos. Ele também precisou entregar a capivara Filó para o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). A arrecadação ultrapassou os R$ 17 mil e atingiu mais de R$ 83 mil até o dia 1º de maio.

Capivara Filó é devolvida após protestos e ajuda da deputada estadual Joana Darc. A Justiça Federal do Amazonas autorizou a guarda provisória do animal para o tiktoker. Nos stories, do Instagram, o influencer apontou que a deputada estadual Joana Darc foi fundamental no processo. "Foi graças a essa mulher que deu tudo certo", escreveu. Ele também agradeceu o apoio e a ajuda prestada por famosos e seguidores.

Agenor é obrigado a garantir o transporte do animal por "meios seguros e adequados", comprovados por um veterinário ou biólogo. O influencer também deverá apresentar à Justiça as condições de saúde da capivara, e dar livre acesso para fiscalização por parte de órgãos ambientais.