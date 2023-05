SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os termômetros registraram hoje a madrugada mais fria do ano nas cidades de Curitiba e São Paulo.

Até as 6 da manhã, os termômetros marcaram 8,4°C em Curitiba, a menor temperatura mínima de 2023 na cidade, registrada na estação automática do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) da capital paranaense.

A cidade de São Paulo registrou hoje a menor temperatura mínima de 2023, com 12°C, até às 6 da manhã, na estação automática do Inmet, no Mirante de Santana.

Pelos dados da prefeitura de São Paulo, o bairro de Parelheiros, no extremo sul, registrou hoje ainda mais frio: mínima de 9°C.

Em São Paulo o dia será de sol entre nuvens e ligeira elevação das temperaturas, segundo o Inmet. A máxima não deve passar dos 22°C. Os percentuais de umidade do ar se mantêm baixos, com valores mínimos próximos dos 35% no período da tarde.

Em Curitiba, a temperatura máxima será de 23°C e a umidade do ar pode chegar a 20% à tarde, com o céu encoberto por muitas nuvens segundo o Inmet.