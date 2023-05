SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Se a história das pessoas pretas começou quase 350 mil anos atrás, porque só me contam quatro séculos?"

O questionamento é da escritora Bárbara Carine, autora de "Como Ser um Educador Antirracista", e faz referência aos primeiros registros do Homo sapiens encontrados na África.

A obra da professora baiana aborda problemas do ensino eurocêntrico, que ignora ou estereotipa registros dos saberes usados por sociedades africanas e ameríndias, por exemplo, e levanta a importância de temas como a branquitude e o racismo na sociedade brasileira.

"O corpo humano é um corpo branco e não é por falta de tinta para pintar os livros didáticos. Há uma intencionalidade informativa na construção de um imaginário do que é ser humano", diz.

Finalista do prêmio Jabuti nas edições de 2021 e 2022, ela defende uma posição ativa que, além de mitigar os efeitos do preconceito racial, construa também novas referências de conhecimento.

O objetivo, diz, é apresentar a riqueza de culturas afro-brasileiras, africanas e indígenas antes que o racismo se instale na percepção de mundo dos estudantes. Adolescentes e crianças que já tiveram contato com as dores causadas pelo racismo precisam aprender a negá-lo, assim como os adultos, para então construir novas possibilidades de futuro.

Além de dados que mostrem o contexto socioeconômico da população negra, segundo a autora, é preciso levar aos jovens conexões com a atualidade explicando, por exemplo, de onde vem o preconceito com religiões de matriz africana.

Para Carine, ter orgulho da ancestralidade negra e entender que o conhecimento não é patrimônio exclusivamente europeu reflete na construção subjetiva do jovem e estimula seu pensamento crítico.

O educador antirracista, escreve ela, é "uma pessoa consciente de si" e um "sujeito que, em uma sociedade estruturalmente racista, compreende que não há como fugir psicologicamente desse mal se não destruirmos o racismo em suas bases".

Os privilégios da branquitude, afirma, estão entre essas bases. "Como alguém que sobrevive da manutenção desse sistema, a pessoa branca é responsável por seu enfrentamento."

Ela ressalta que, ao pensar em conteúdos ligados a relações étnico-raciais, dificilmente um professor planeja uma aula sobre o papel das pessoas brancas.

Mas, como o antirracismo existe para combater um preconceito criado pelos brancos, um caminho fundamental está na compreensão do que significa ser branco no Brasil. "Mesmo que a pessoa seja aliada à luta antirracista ela continua se beneficiando de um sistema injusto com o qual diz não concordar."

A trajetória de Bárbara começou com o questionamento da ausência de pessoas negras nos ambientes educacionais quando estudava química na Universidade Federal da Bahia. E seguiu até a construção da Escola Afro-Brasileira Maria Felipa, idealizada por ela, em Salvador.

O colégio atende a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental e constrói todo o currículo a partir da dinâmica das relações étnico-raciais. "Se existem escolas alemãs e inglesas, por que não uma escola afro-brasileira?"

Sua experiência com a organização e formação de professores no colégio está presente em todo o livro. Cada turma tem o nome de um reino africano ou de um território indígena; papiros são usados para estudar os primórdios da linguagem; padrões de tecidos africanos e do trançado dos cabelos crespos estão nas aulas de matemática para estudar geometria.

A iniciativa, pioneira, ainda é solitária. A escritora diz ver apenas projetos pontuais tratando de relações étnico-raciais na escola, mas ressalta avanços do movimento negro, como a lei que inclui o ensino de história africana e afro-brasileira nas diretrizes da educação nacional, há 20 anos.

Dados de um estudo feito em 2022 pelo Instituto Alana e pelo Geledés Instituto da Mulher Negra mostram, porém, a baixa adesão da lei. Apenas 29% das secretarias municipais de educação têm ações consistentes para garantir sua implementação.

COMO SER UM EDUCADOR ANTIRRACISTA

Preço R$ 49,90 (160 págs.)

Autoria Bárbara Carine

Editora Planeta

Link: https://www.planetadelivros.com.br/livro-como-ser-um-educador-antirracista/375332