SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Começou hoje o prazo para os candidatos solicitarem isenção nos vestibulares 2024 da Fuvest e da Unicamp.

COMO SOLICITAR ISENÇÃO NA FUVEST 2024

Os interessados em prestar o vestibular que dá acesso à USP (Universidade de São Paulo) têm até o dia 14 de julho para solicitar isenção do valor da inscrição ou a redução da taxa. O valor integral da inscrição para a prova da Fuvest é de R$ 191,00.

Os candidatos precisam escolher entre uma das três formas de obter isenção total ou a redução da taxa: isenção total ofertada para candidatos com renda per capita familiar de até R$ 1.980,00; redução concedida por uma lei estadual para o candidato com renda per capita familiar até R$ 2.640,00; e a opção ofertada pelo conselho curador da Fuvest, é para os candidatos com renda até R$ 3.960,00.

No último caso, o vestibulando precisa, obrigatoriamente, ter cursado o ensino médio em alguma instituição da rede pública de ensino.

O candidato deve solicitar o benefício por meio do site da Fuvest. Na plataforma, ele terá que realizar um login, preencher um formulário online com os dados solicitados, além de anexar os documentos necessários, conforme consta no regulamento.

A Fuvest vai divulgar o resultado com a aprovação ou não do benefício até o dia 3 de agosto. As inscrições terão início em 17 de agosto.

A prova da primeira fase está marcada para 19 de novembro. As provas da segunda fase serão realizadas nos dias 17 e 18 de dezembro. As provas de habilidades específicas acontecerão entre 3 e 6 de janeiro de 2024.

COMO SOLICITAR ISENÇÃO PARA A UNICAMP 2024:

Os candidatos têm até o dia 5 de junho para solicitar o benefício por meio do site da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp).

O valor inteiro da inscrição para o vestibular da Unicamp é de R$ 192,00. Os vestibulandos que optarem pela inscrição na modalidade via Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) pagarão R$ 30,00.

Quem tem direito a pedir isenção: candidatos provenientes de famílias de baixa renda (até um salário mínimo e meio per capita) oriundos de escolas públicas; bolsistas de escolas particulares provenientes de famílias de baixa renda; funcionários da Unicamp/Funcamp; candidatos dos cursos noturnos de licenciatura ou tecnologia.

A Unicamp exige que os candidatos já tenham concluído o ensino médio ou que concluam até o final de 2023.

As inscrições serão realizadas entre os dias 31 de julho a 31 de agosto. As inscrições na modalidade Enem-Unicamp serão abertas em novembro (ainda sem data).

A prova da primeira fase será aplicada em 29 de outubro. A segunda fase ocorrerá nos dias 3 e 4 de dezembro. As provas para os cursos que exigem habilidades específicas serão realizadas de 7 a 9 de dezembro.